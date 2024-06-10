الأسهم الفرنسية تهوي وتدفع أوروبا للتراجع وسط عدم يقين سياسي.. واليابانية ترتفع

المصدر: عواصم - (رويترز)

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تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة عقب خسارة فادحة في انتخابات البرلمان الأوروبي لصالح اليمين ، مما زاد من قلق المتعاملين بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وهوى المؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية 1.8 بالمئة ليلامس أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، مع تراجع أسهم بنوك مثل بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول ما بين 3.8 بالمئة و5.5 بالمئة.

واتسعت فروق العوائد بين السندات الألمانية القياسية المقومة باليورو وسندات حكومات منطقة اليورو بعد أن حقق القوميون المتشككون في الاتحاد الأوروبي مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي أمس الأحد مما دفع ماكرون إلى الدعوة لإجراء انتخابات وطنية مبكرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، وسط تراجع في أسواق أوروبية منها المؤشر داكس الألماني وإيبكس الإسباني 0.7 بالمئة وواحدا بالمئة على الترتيب.

وتعرضت أسواق الأسهم لضغوط يوم الجمعة بعد أن أثار تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع المخاوف من أن خطوة تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة لا تزال بعيدة.

ارتفاع اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع مع صعود الأسهم المرتبطة بأنشطة التصدير بدعم من ضعف الين عقب بيانات وظائف أمريكية جاءت أقوى من المتوقع، في حين عزز ارتفاع العوائد محلياً أسهم القطاع المالي.

وصعد المؤشر نيكاي 0.92 بالمئة إلى 39038.16 نقطة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 23 مايو، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً واحداً بالمئة إلى 2782.49 نقطة.

وأثار الصعود غير المتوقع في بيانات الوظائف الأمريكية مخاوف من احتمال انتظار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وقتاً أطول لخفض أسعار الفائدة، مما دعم ارتفاع الدولار.

وجرى تداول الدولار عند نحو 157.07 يناً خلال الجلسة مما عزز أداء الأسهم المرتبطة بالتصدير، ومنها سهم تويوتا موتور الذي ربح 1.7 بالمئة مستفيدا من تراجع العملة المحلية.

وربحت أسهم البنوك وشركات التأمين بقيادة داي-إيتشي لايف هولدنجز الذي صعد 3.6 بالمئة بعد نمو عوائد السندات الحكومية اليابانية مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية بعد تقرير الوظائف.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، ارتفع 179 سهماً قبل قرارات السياسة النقدية المتوقعة هذا الأسبوع من الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان (المركزي).

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