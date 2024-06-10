مجموعة السبع تحذر البنوك الصينية الصغيرة بتقييد اتصالها بنظام «سويفت»

المصدر: (واشنطن - رويترز )

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قال مصدران مطلعان، إن مسؤولين أمريكيين يتوقعون أن ترسل دول مجموعة السبع، تحذيراً صارماً جديداً هذا الأسبوع إلى البنوك الصينية الصغيرة لوقف مساعدة روسيا في التهرب من العقوبات الغربية.

ويتوقع أن يركز الزعماء خلال القمة التي تستضيفها إيطاليا من 13 إلى 15 يونيو، إلى حد بعيد خلال اجتماعاتهم الخاصة على التهديد الذي تشكله التجارة الصينية الروسية المزدهرة على النزاع في أوكرانيا، وما يجب فعله حيال ذلك.

ومن غير المتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة وشركاؤها، أي إجراء عقابي فوري ضد أي بنوك خلال القمة مثل تقييد اتصالها بنظام المدفوعات المالية سويفت أو حصولها على الدولار. وقال أحد المصدرين، إن تركيز دول مجموعة السبع سينصب على المؤسسات الأصغر، وليس على البنوك الصينية الكبرى.

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