السيارات الكهربائية الصينية أمام مفترق طرق

المصدر: بكين - وكالات

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تواجه الصين ضغوطاً تجارية متزايدة على مستوى العالم، بسبب تنامي صادراتها من السيارات الكهربائية، وتقول دول كثيرة إن هذه الصادرات تتلقى دعماً كبيراً من بكين لدعم اقتصادها المتعثر، ومن المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستفرض رسوماً جمركية إضافية بصورة مؤقتة.

ويفرض الاتحاد الأوروبي حالياً تعريفة نسبتها عشرة في المئة على السيارات الكهربائية الصينية الصنع، ولكن قد ترتفع هذه النسبة إلى ما بين 25 في المئة، و30 في المئة إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية، كما أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً عن خطط لزيادة التعريفات على واردات السيارات الكهربائية من الصين، من 25 في المئة إلى 100 في المئة.

ويذكر أن الخلافات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين أدت لسلسلة من التحقيقات ضد مكافحة الاحتكار ضد بكين، في ظل اتهامات بالدعم غير العادل.

وارتفعت صادرات السيارات الصينية بنسبة 63.7 في المائة عام 2023، بالتزامن مع ارتفاع المبيعات في الداخل أيضاً، مدعومة بحوافز نهاية العام بنسبة 4.2 في المائة، حسبما ذكرت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وارتفع إجمالي صادرات الصين من السيارات الكهربائية بنسبة 70 في المئة في عام 2023، ليصل إلى 34.1 مليار دولار، واستحوذ الاتحاد الأوروبي على ما يقرب من 40 في المئة من الصادرات، بينما استحوذت الدول الأوروبية الأخرى (ألبانيا، وأعضاء رابطة التجارة الحرة الأوروبية، ومقدونيا الشمالية، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة) على حصة 15 في المئة من الشحنات الصينية في العام ذاته.

7 آلاف دولار زيادة تركية

وقالت وزارة التجارة التركية: إن تركيا ستفرض رسوماً جمركية إضافية تبلغ 40 في المئة على واردات السيارات من الصين لوقف تدهور محتمل في ميزان المعاملات الجارية، وحماية الشركات المحلية لصناعة السيارات.

وأظهر قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية أن الحد الأدنى للرسوم الإضافية سيبلغ سبعة آلاف دولار للمركبة الواحدة، وسوف يسري هذا القرار اعتباراً من السابع من يوليو.

وقالت الوزارة: «ستُفرض رسوم جمركية إضافية على واردات سيارات الركاب التقليدية والهجينة من الصين، من أجل زيادة الحصة المتناقصة للإنتاج المحلي وحمايتها».

وأضافت الوزارة في بيان أن قرار فرض رسوم جمركية إضافية تم اتخاذه مع الأخذ في الاعتبار مستهدفات العجز في ميزان المعاملات الجارية، والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار والإنتاج المحليين. ووفقاً للقرار فإن الحد الأدنى للرسوم الجمركية سيطبق إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40 في المئة من سعر السيارة المستوردة أقل من سبعة آلاف دولار.

وفي عام 2023 فرضت تركيا رسوماً إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين، وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية،

وتشجع الحكومة على زيادة الإنتاج والصادرات لتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي بلغ 45.2 مليار دولار العام الماضي.

فولفو تنقل الإنتاج إلى بلجيكا

بدأت شركة فولفو ايه بي السويدية لصناعة السيارات نقل تصنيع السيارات الكهربائية صينية الصنع إلى بلجيكا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بحسب ما ذكرته صحيفة تايمز البريطانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن من أبرز الطرز التي سوف يتم نقل إنتاجها إلى بلجيكا «إي اكس 30» و«إي اس 90»، وربما تنقل الشركة تجميع بعض الطرز التي سوف يتم شحنها إلى بريطانيا.

ويشار إلى أن شركة فولفو، المملوكة لشركة زهيجيانج جيلي هولدينج الصينية، تعد أبرز شركة من المرجح أن تتضرر من الرسوم المحتملة.

التوسع في أوروبا

أكدت شركة «بي واي دي» الصينية لصناعة السيارات أنها لا تزال تعتزم بناء مصنع ثانٍ لها في أوروبا سيركز على الطرازات الهجينة، في ظل تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية. وقالت نائبة رئيس الشركة، ستيلا لي: «من المقرر أن يبدأ مصنعنا في هنغاريا الإنتاج بحلول نهاية السنة المقبلة. ما زلنا نبحث عن الموقع الملائم، ومتى حان الوقت، سنستثمر في مصنع ثانٍ»، ولكن مع تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية في بعض الدول الأوروبية، سيطلق الصانع الصيني سيارات هجينة (تعمل بالوقود والطاقة الكهربائية) مثل «سيل يو دي أم-آي» الرباعية الدفع، والتي قدمت هذا الأسبوع في معرض للسيارات الفخمة في موناكو.

وشددت المسؤولة على أن الانتقادات الموجهة في أوروبا إلى صانعي السيارات الصينيين، لا تؤثر على «بي واي دي»، مشيرة على العكس إلى أن ذلك «يثبت أن السيارات الصينية هي ذات نوعية جيدة وتنافسية وأسعارها مقبولة. في حال كانت سيئة لماذا تثير كل هذا القلق؟».

وحذرت من أن مواصلة الاتحاد الأوروبي فرض عقبات جمركية للحد من استيراد السيارات الصينية سيؤدي في نهاية المطاف إلى «الإضرار بالمستهلكين الأوروبيين، من خلال حرمانهم الاستفادة من هذه التقنيات بسعر جيد».

وأشارت إلى أن الشركة تعتزم «خلال العامين المقبلين» طرح نماذج متوسطة الكلفة في السوق الأوروبية.

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