«واتساب بيزنس» بـ 14 دولاراً شهرياً في 4 دول

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

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أعلنت شركة التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي ميتا بلاتفورمس إطلاق برنامج التحقق من هوية المستخدم لمستخدمي إصدار واتساب بيزنس المخصص للشركات في البرازيل والهند وإندونيسيا وكولومبيا، على أن تطرحه في المزيد من الدول فيما بعد. ويبدأ رسم الاشتراك في هذا البرنامج من 14 دولاراً شهرياً.

في الوقت نفسه أضافت ميتا المزيد من الخصائص إلى تطبيق واتساب للتواصل الاجتماعي للشركات والسماح لها باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (أيه.بي.آي) لخدمة العملاء عبر المكالمات داخل التطبيق.

وأطلقت ميتا برنامج التحقق من الهوية للمطورين في مارس 2023، ووفرته للشركات في سبتمبر 2023. ويقتصر استخدام هذا البرنامج حتى الآن على فيسبوك وانستجرام.

وقالت الشركة إن التجار الذين يشتركون في خدمة واتساب للتحقق من الهوية، سيحصلون على شارة مميزة مع الحماية من انتحال الشخصية بعد مشاركة تفاصيل شركاتهم مع الشركة. كما ستحصل هذه الشركات على قناة تحقق الهوية لأعمال التسويق على واتساب. كما يتيح الاشتراك للشركات استخدام حساب واتساب بيزنس من أجهزة عدة. علاوة على ذلك يمكن إنشاء صفحة ويب متخصصة مع تفاصيل الشركات التي يمكن مشاركتها مع العملاء أو البائعين.

كما يتيح واتساب بعضاً من هذه الخصائص لأصحاب حسابات واتساب بريميوم.

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