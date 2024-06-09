ماليزيا تعتزم بيع الديزل بأسعار السوق وإلغاء معظم الدعم

المصدر: د ب ا

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تعتزم ماليزيا خفض الدعم الشامل للديزل اعتبارا، من اليوم الاثنين، وفاء بتعهد رئيسي بتحسين الأوضاع المالية للبلاد.

وقال وزير المالية الثاني أمير حمزة عزيزان، في مؤتمر صحفي في بوتراجايا اليوم الأحد، إن الديزل سوف يُباغ بأسعار السوق التي سيتم تحديدها أسبوعيا في شبه الجزيرة الماليزية.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن عزيزان قوله إن أسعار بيع الديزل بالتجزئة ستظل مدعومة في ولايتي صباح وساراواك في شرق ماليزيا.

وتتوقع ماليزيا أن تؤدي هذه الخطوة الخاصة بتطبيق دعم مستهدف لأسعار الديزل إلى توفير حوالي 4 مليارات رينجيت (853 مليون دولار) للحكومة سنويا، وتعهدت بأن يتلو ذلك إلغاء الدعم الشامل لبنزين 95، وهو البنزين الأرخص والأكثر استخداما في البلاد.

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