سرقة مجوهرات بـ500 ألف يورو في روما عبر ثقب في الأرض

المصدر: روما - (د ب ا)

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قامت عصابة من اللصوص بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بـ500 ألف يورو (540 ألف دولار) من متجر بولجاري للمجوهرات الفاخرة في روما.

واقتحم اللصوص فرعاً للمتجر الفاخر من خلال ثقب في الأرض عبر منزل مجاور، بحسب ما أظهرته تحقيقات الشرطة الأولية الأحد. وعلى الرغم من انطلاق نظام الإنذار قبل منتصف الليل بفترة قصيرة، تمكن المهاجمون من الاختفاء قبل وصول الشرطة.

ويشار إلى أن المتجر يقع في شارع كوندوتي، أحد شوارع التسوق التي تعرف بالمتاجر الفاخرة في العاصمة الإيطالية على مقربة من السلالم الإسبانية. وتم اكتشاف ثقب في الأرضية التي تربط المتجر وقبو مبنى مجاور.

ويأمل المحققون التوصل لمعلومات من صور كاميرات المراقبة. وعلى الرغم من أن الشرطة قدرت مبدئياً قيمة المسروقات بـ500 ألف يورو، فإن القيمة قد تكون أعلى بكثير.

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