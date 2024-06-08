كولومبيا تقرر وقف بيع الفحم لإسرائيل

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو السبت أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم الى اسرائيل مع استمرار الحرب في قطاع غزة.

وكتب بيترو اليساري على منصة اكس "سنوقف صادراتنا من الفحم الى اسرائيل الى أن توقف الابادة".

وكان أعلن في مايو قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده واسرائيل واصفا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بانها "ترتكب ابادة" بحق الفلسطينيين. كذلك، اوقف عمليات شراء الاسلحة الاسرائيلية الصنع، علما أن الدولة العبرية تشكل أحد أبرز مصادر التسليح لقوات الامن الكولومبية.

واورد مرسوم اصدرته وزارة التجارة والصناعة ان وقف تصدير الفحم سيسري "حتى الاحترام التام للتدابير الموقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في إطار عملية تطبيق اتفاق منع جريمة الابادة والمعاقبة عليها في قطاع غزة".

وأوضحت الحكومة الكولومبية أن الاجراء سينفذ بعد خمسة ايام من نشره في الجريدة الرسمية، ولن يشمل السلع التي سبق ان حصلت على إذن بتصديرها.

انتخب غوستافو بيترو العام 2022، وهو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا. وانتقد مرارا الحرب التي تخوضها اسرائيل في قطاع غزة ردا على هجوم حماس غير المسبوق على جنوب الدولة العبرية في السابع من اكتوبر الفائت.

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