0.3 % نمو اقتصاد منطقة اليورو بالربع الأول

المصدر: بروكسل - د ب أ

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أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الجمعة نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي بفضل الأداء الجيد للإنفاق الاستهلاكي والصادرات.

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة من الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول 0.3% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي سجل انكماشاً بمعدل 0.1% من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه سجل إجمالي الناتج المحلي لدول اليورو نمواً سنوياً بمعدل 0.4% خلال الربع الأول بعد نموه بمعدل 0.2% سنوياً خلال الربع الأخير من العام الماضي وفقاً للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه لم تشهد البيانات النهائية لنمو الاقتصاد خلال الربع الأول الصادرة اليوم تغييراً عن التقديرات الأولية الصادرة في 15 مايو الماضي.

وسجل الإنفاق الاستهلاكي النهائي في الربع الأول نمواً بمعدل 0.2% في حين زادت الصادرات بنسبة 1.4%. وتراجع الإنفاق الرأسمالي 1.5% وتراجعت الواردات بنسبة 0.3% خلال الربع الأول.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 0.3 % بعد استقراره خلال الربع الأخير من العام الماضي.

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