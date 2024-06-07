«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث في مايو

المصدر: (لندن - رويترز)

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ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي في مايو، بعد أن فاق ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان انخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية.

وذكرت المنظمة اليوم الجمعة أن مؤشرها للأسعار، الذي يرصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولاً عالمياً، سجل في المتوسط 120.4 نقطة في مايو، بزيادة 0.9 بالمئة عن مستوى أبريل المعدل.

ومع ذلك كانت قراءة شهر مايو أقل بنحو 3.4 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

ووصل المؤشر إلى أدنى مستوى في 3 سنوات في فبراير مع استمرار التراجع في أسعار المواد الغذائية بعد ذروة غير مسبوقة بلغتها في مارس 2022 مع بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا المصدرة للمحاصيل.

وجاء ارتفاع مايو مدعوماً بزيادة أسعار الحبوب 6.3 % على أساس شهري وسط مخاوف متزايدة من ظروف غير مواتية تؤثر على حصاد 2024 في مناطق إنتاج رئيسية مثل البحر الأسود وأمريكا الشمالية وأوروبا.

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة أن أسعار الألبان ارتفعت 1.8 % في مايو مقارنة بالشهر السابق نتيجة زيادة الطلب قبل العطلات الصيفية وسط مخاوف من احتمال انخفاض إنتاج الحليب في غرب أوروبا.

وانخفض مؤشر المنظمة للسكر بحدة بلغت 7.5 % في مايو مقارنة بالشهر السابق مع بداية جيدة للحصاد الجديد في البرازيل المنتج الكبير للسكر.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 2.4 % خلال الشهر بعد انخفاض أسعار زيت النخيل وسط ارتفاع الإنتاج الموسمي.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب، توقعت المنظمة أن يصل إنتاج الحبوب في موسم 2024-2025 إلى 2.846 مليار طن، وهو ما يعادل تقريباً حجم الإنتاج القياسي لموسم 2023-2024.

ومع ذلك، حذرت المنظمة من أن «الظروف الجوية السيئة في منطقة البحر الأسود خلال الفترة الماضية من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض الإنتاج العالمي للقمح، وهي احتمالية لم تنعكس بعد في التوقعات».

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