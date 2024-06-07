تريليونا دولار استثمارات متوقعة في الطاقة النظيفة 2024

المصدر: (لندن - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع تقرير لوكالة الطاقة الدولية أن يصل الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخاصة بها إلى تريليوني دولار هذا العام. وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي للاستثمار في الطاقة العالمية أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة بشكل عام ثلاثة تريليونات دولار لأول مرة في 2024.

ومن المقرر أن يذهب نحو تريليوني دولار إلى تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة والمضخات الحرارية، مع توجيه باقي المبالغ نحو الغاز والنفط والفحم. وتجاوز الاستثمار المشترك في الطاقة والشبكات المتجددة المبلغ المنفق على الوقود الأحفوري لأول مرة في 2023.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: مقابل كل دولار يذهب إلى الوقود الأحفوري اليوم، يتم استثمار ما يقرب من دولارين في الطاقة النظيفة. وأضاف أن الارتفاع في الإنفاق على الطاقة النظيفة يتلقى دعماً من الاقتصادات القوية والتخفيضات المستمرة في التكاليف واعتبارات أمن الطاقة.

ومن المقرر أن تستأثر الصين بأكبر حصة من استثمارات الطاقة النظيفة في عام 2024 بما يقدر بنحو 675 مليار دولار، في حين من المقرر أن تحظى أوروبا بمبلغ قدره 370 مليار دولار والولايات المتحدة 315 مليار دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز