اتجاهات استهلاكية متوقعاً رواجها خلال العقد المقبل

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف استطلاع للرأي أجرته شركة «إريكسون» عن اتجاهات استهلاكية من المتوقع رواجها خلال العقد المقبل، وذلك بفضل انتشار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على نطاق واسع.

وذكر الاستطلاع أن أحد الاتجاهات الاستهلاكية يتعلق بالمتسوقين الاصطناعيين، حيث يعتقد 75% أن الجميع سيكون لديهم مساعدين رقميين شخصيين يقدمون لهم النصائح بشأن جميع احتياجات التسوق.

وهناك اتجاه آخر يتعلق بالموضة التوليدية، حيث سيحدد الذكاء الاصطناعي اتجاهات الموضة في المستقبل، ويؤيد ذلك 6 من كل 10 مشاركين في الاستطلاع. وهناك اتجاه استهلاكي يتعلق بالسيناريوهات العاطفية، حيث يتوقع 68% من المشاركين أنه سيكون بإمكانهم استنساخ أصدقائهم بالذكاء الاصطناعي ليكونوا جزءاً من القصص التي ينشئونها. كذلك هناك اتجاه يتعلق بالتوائم الرقمية البشرية، حيث يعتقد 50% من المشاركين أن الناس سوف يقومون بمحاكاة زيجاتهم من أجل التنبؤ بأي تغييرات مستقبلية أو حتى بفرص الطلاق.

ومن بين الاتجاهات الاستهلاكية النسل المبرمج، حيث توقع 74% أن مساعدي الذكاء الاصطناعي في تربية الأطفال سيعززون المهارات التقنية للأطفال، ولكنهم سيقللون من الذكاء الإبداعي والعاطفي. كذلك هناك اتجاه يتعلق بالمؤسسات والمجتمع، حيث يعتقد 72% أن الذكاء الاصطناعي المؤسسي سيتفوق على الذكاء الاصطناعي. كما برز اتجاه حول تمكين الموظفين، حيث يعتقد 67% أن الذكاء الاصطناعي سيكون ضرورياً للحصول على مناصب وظيفية جيدة.

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