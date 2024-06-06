الذهب في أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الخميس مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط مؤشرات على تراجع سوق العمل، ما عزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية.

وبحلول الساعة 0858 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب 0.4 % إلى 2363.03 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق من جلسة اليوم، كما صعد 1 % في جلسة أمس الأربعاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2381.80دولاراً.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل الأسواق لدى كينيسيس موني إن «الذهب يتلقى دفعة بفعل توقعات تراجع الاقتصاد الأمريكي ورغبة المركزي الأمريكي في تيسير السياسة النقدية على مدى الأشهر القليلة المقبلة».

وأضاف «لا أتوقع موجة أخرى من ارتفاع الأسعار لأننا شهدنا بالفعل واحدة خلال الجزء الأول من العام. ومع ذلك، فإن حقيقة أن بوسع الذهب البقاء فوق مستوى 2300 دولار للأوقية أمر غير معتاد».

وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين بعد أن أشارت بيانات صدرت هذا الأسبوع إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

وتترقب الأسواق الآن بيانات الوظائف غير الزراعية غداً الجمعة لمزيد من المؤشرات.

ووفقاً لتوقعات أغلبية الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، فإن من المرجح أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الرئيسية في سبتمبر المقبل ومرة أخرى خلال العام الجاري.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال دي كاسا إن «الشيء الوحيد الذي يمكن أن يضغط على الذهب في الوقت الراهن هو عودة التضخم للارتفاع في الولايات المتحدة».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1 % إلى 30.32 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 994.89 دولاراً وزاد البلاديوم 0.3 % إلى 933.95 دولاراً.

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