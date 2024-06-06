المركزي الأوروبي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس

المصدر: فرانكفورت - وكالات

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أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية، اليوم، بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 4.25 %، وسعر التسهيلات على الودائع إلى 3.75%، وسعر الإقراض الهامشي إلى 4.5%.

ويمثل هذا الخفض الأول للفائدة من جانب المركزي الأوروبي منذ العام 2016، وذلك في أعقاب تراجع التضخم إلى أقل من نصف مستويات العام الماضي.

وتتوقع الأسواق خفضاً آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويحتمل أن يكون ذلك في سبتمبر أو ديسمبر المقبلين.

ويتوقع كذلك إعلان صُنّاع السياسات عن توقعات اقتصادية محدّثة، ولكن من غير المتوقع حدوث تغييرات كبيرة.

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