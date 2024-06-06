القيمة السوقية لـ «إنفيديا» تتخطى 3 تريليونات دولار

المصدر: د ب ا

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شهدت شركة "إنفيديا" المصنعة للرقائق ومقرها الولايات المتحدة ارتفاع قيمتها السوقية إلى ما بعد علامة 3 تريليونات دولار، مدفوعة بزيادة الطلب على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأغلقت أسهم الشركة على ارتفاع بنسبة 5% عند 40ر1224 دولارا يوم الأربعاء، مما دفع القيمة السوقية للشركة فوق 3 تريليونات دولار لأول مرة.

وارتفعت أسهم الشركة الأمريكية بنسبة 150% تقريبا منذ بداية العام. وفي الربع الأخير وحده، ارتفعت الإيرادات من 2ر7 مليارات دولار في العام السابق إلى 26 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 262%.

وأصبحت رقائق "إنفيديا" تقنية رئيسية لمستقبل الذكاء الاصطناعي. وتعتبر الرقائق مثالية لأعمال الحوسبة، لا سيما في تدريب البرامج الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات.

ووفقا للرئيس التنفيذي ينسن هوانغ، يتم استخدام تقنية إنفيديا ليس فقط لأغراض التدريب، ولكن أيضا لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وانضمت إنفيديا الآن إلى مايكروسوفت وأبل كواحدة من أكثر الشركات المدرجة قيمة.

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