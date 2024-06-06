النفط يتراجع بضغط نمو المخزونات الأمريكية

المصدر: (لندن - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفضت أسعار النفط، أمس، بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات الوقود، ما يؤجج المخاوف بشأن الطلب وسط قلق من زيادة الإمدادات في وقت لاحق هذا العام.

وخلال التعاملات هبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً أو 0.3 % إلى 77.27 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً، أو 0.3 %، إلى 73.02 دولاراً.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام ارتفعت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 31 مايو، مقابل توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 2.3 مليون برميل.لكن الارتفاع جاء أقل من قراءة معهد البترول الأمريكي، أول من أمس، التي كانت تشير إلى زيادة بأكثر من أربعة ملايين برميل. وارتفعت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل مقابل توقعات بزيادتها بمليوني برميل، ما يؤجج المخاوف إزاء الطلب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز