مليار دولار لتطوير الابتكار بالذكاء الاصطناعي

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

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أعلنت شركة سيسكو المتخصصة في توريد معدات الشبكات، ومقرها الولايات المتحدة، عن صندوق استثماري عالمي بقيمة مليار دولار، لتطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشبكات والأمان والمراقبة.

وقالت الشركة إنها ستقوم بالاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي «كوهير» و«ميسترال إيه آي» و«سكيل إيه آي»، لتعزيز استعداد العملاء وبنية الحوسبة التحتية، والنماذج الأساسية، وتطوير النماذج، وتدريب الذكاء الاصطناعي.

وذكر مدير الاستراتيجية الرئيس في سيسكو، مارك باترسون: «لقد قامت سيسكو إنفيستمنتس على مدار أكثر من 30 عاماً، بالاستثمار والشراكة مع مئات الشركات لدفع الابتكار في أسواق سيسكو الأساسية، وفي مناطق استراتيجية جديدة. تتماشى استثماراتنا الأخيرة في شركات الذكاء الاصطناعي التوليدية تماماً مع هذه الاستراتيجية طويلة المدى».

ويتداول سهم سيسكو حالياً عند 46.78 دولاراً، بزيادة 0.28 % على مؤشر ناسداك.

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