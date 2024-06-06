2.3 تريليون دولار قيمة الأصول المدارة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت شركة «بوسطن كونسلتينج جروب» نسخة التقرير السنوي لإدارة الأصول العالمية للعام 2024، والذي يسلط الضوء على المساهمة الكبيرة لقطاع إدارة الأصول بمنطقة الشرق الأوسط في النمو الاقتصادي. وبحسب التقرير، ارتفعت الأصول المدارة في المنطقة من 2 تريليون دولار في 2022 بنسبة 13 %، لتصل إلى 2.3 تريليون دولار في 2023، ما يؤكد على الدور المحوري لقطاع الأصول المدارة في مشهد إدارة الأصول العالمي.

ويستعرض التقرير تحليلاً شاملاً للدور الذي يسهم به الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل قطاع إدارة الأصول في العالم. كما يستطلع التقرير آراء مديري الأصول الذين يشرفون على إدارة أصول بقيمة تزيد على 15 تريليون دولار، إذ يكشف التقرير عن إجماع قوي بين قادة القطاع على ضرورة التحول نحو إدارة الأصول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

وقال لوكاس ري، المدير المفوض والشريك ورئيس فريق ممارسات المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط بشركة «بوسطن كونسلتينج جروب» إن العام الماضي شهد تطورات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقد بدأت آثاره في الظهور بوضوح عبر مختلف القطاعات.

وأضاف أن قطاع إدارة الأصول يواجه تحديات هيكلية متزايدة، ما يؤكد أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يعد أمراً اختيارياً، ولكنه بات ضرورياً للحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع. وأشار لوكاس إلى أنه من خلال الاستثمار في تحسين مستوى الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقديم المنتجات المخصصة، والاستفادة من الإمكانات الواسعة للأسواق الخاصة، يمكن لمديري الأصول الانتقال من النمو البطيء في المجالات التقليدية إلى التحول صوب الحلول المبتكرة القابلة للتطوير.

ويعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أمراً بالغ الأهمية خصوصاً مع التطور السريع للتقنيات.

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