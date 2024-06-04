الذكاء الاصطناعي يغير سوق العمل خلال 10 سنوات

المصدر: (نيويورك - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة «ماكينزي» أن الذكاء الاصطناعي سوف يؤدي إلى حدوث تغييرات كبيرة في سوق العمل خلال العقد المقبل. وقالت في تقرير صادر عنها إن الذكاء الاصطناعي سوف يتسبب بنحو 12 مليون تحول وظيفي بحلول عام 2030، وهي وتيرة مماثلة للتحولات الوظيفية التي شهدناها خلال جائحة «كوفيد- 19».

وتوقعت الشركة أن تشهد بعض القطاعات نمواً بسبب التقدم في الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومع ذلك، فإن غالبية تأثيرات الوظائف ستتركز في أربع فئات رئيسية: المساعدة الإدارية، وخدمة العملاء والمبيعات، والخدمات الغذائية، والإنتاج والتصنيع.

وأشارت إلى أن العديد من الأدوار في هذه الفئات تتضمن مهام متكررة، وجمع البيانات، ومعالجة البيانات الأساسية، وتعتبر هذه الوظائف مرشحة رئيسية للأتمتة، والتي يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل معها بكفاءة، ويقدر تقرير «ماكينزي» أن ما يقرب من 11.8 مليون عامل في الأدوار التي تواجه انخفاض الطلب سوف يحتاجون إلى الانتقال إلى خطوط عمل جديدة بحلول عام 2030. ورغم هذه التغييرات المهمة، أكد التقرير أنه يجب على جميع العمال الاستعداد لمستوى معين من التكيف، حيث سيؤثر الاعتماد الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات الأتمتة التقليدية على حوالي 30 % من المهام في العديد من الوظائف الحالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز