«معهد المحاسبين» يناقش دور حوكمة البيانات في عالم الأعمال

المصدر: (دبي - البيان)

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دعا معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، الشركات في الشرق الأوسط، إلى إعادة صياغة استراتيجيات أعمالها، بما يواكب المشهد المتغير لحوكمة البيانات والإمكانات الواعدة التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي فعالية افتراضية انعقدت مؤخراً، ناقش نخبة من الخبراء مدى العلاقة الوثيقة بين حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار في عالم الأعمال. وهدفت المناقشة إلى تزويد المتخصصين بالمعرفة الأساسية، وأفضل الممارسات لمواكبة تطورات هذا المشهد الديناميكي والمتغير. وشدد المتحدثون على الأهمية المتزايدة لأطر حوكمة البيانات القوية في تعظيم إمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تخفيف المخاطر المرتبطة بها.

وتم تسليط الضوء على حاجة الشركات إلى تحقيق التوازن بين إمكانية الوصول إلى البيانات ومتطلبات الأمان، والدور الحيوي لمشرفي البيانات في ضمان الممارسات الأخلاقية والامتثال. وكان التكيف مع المشهد التنظيمي المتطور، بمثابة نقطة محورية أخرى في النقاش، وكذلك تشجيع الشركات على تعديل استراتيجياتها بشكل استباقي لدفع الابتكار بشكل مسؤول.

وبرزت أهمية بناء قدرات تحليل البيانات داخل الشركات كعامل مؤثر آخر، حيث شدد المتحدثون على ضرورة تطوير المواهب والكفاءات داخل فرق التدقيق والمالية، وتشجيع اتباع نهج تعاوني أكثر بين أقسام تكنولوجيا المعلومات والتدقيق والشؤون المالية، للاستفادة بشكل فعّال من قوة تحليلات البيانات.

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