الصين تكشف عن أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم

المصدر: (بكين - رويترز)

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قالت شركة صينية مملوكة للدولة إنها قامت بربط أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بشبكة الكهرباء في شمال غرب منطقة شينجيانغ. ونقل إشعار رسمي عن شركة «باور كونستركشن كورب أوف تشاينا» الصينية أن مزرعة الطاقة الشمسية بقدرة خمسة جيجاوات على مساحة 200 ألف فدان بمنطقة صحراوية في العاصمة أورومتشي دخلت الخدمة.

وستولد المنشأة نحو 6.09 مليارات كيلووات / ساعة من الكهرباء كل عام. وسيكون ذلك كافياً لتزويد دولة بابوا غينيا الجديدة بالطاقة لمدة عام. ووفقاً لمرصد الطاقة الشمسية «جلوبال إنرجي مونيتور»، كانت أكبر منشأتين تشغيليتين للطاقة الشمسية في السابق أيضاً في غرب الصين.

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