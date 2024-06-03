عودة قطاع التصنيع في بريطانيا إلى النمو

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين عودة نشاط قطاع التصنيع في بريطانيا إلى النمو خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.

وارتفع مؤشر إس أند جي جلوبال لمديري مشتريات قطاع التصنيع في بريطانيا خلال مايو الماضي إلى 2ر51 نقطة مقابل 1ر49 نقطة خلال أبريل الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي لكنه أقل من التقديرات الأولية وكانت 3ر51 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل الإنتاج في قطاع التصنيع بريطانيا خلال الشهر الماضي أسرع نمو له منذ أبريل 2022. وجاء النمو مدعوما بتحسن التعاقدات الجديدة وقوة أحوال السوق وجهود تنفيذ العقود الحالية.

وتركز التحسن على السوق المحلية في ظل استمرار تراجع الصادرات للشهر الثامن والعشرين على التوالي.

ومع التحسن في ظروف السوق الحالية، تحسنت ثقة الشركات خلال الشهر الماضي. ووصلت ثقة شركات التصنيع إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2022. كما أظهر مسح إس أند بي جلوبال لقطاع التصنيع في بريطانيا استمرار تراجع التوظيف في القطاع للشهر العشرين على التوالي، في يتراجع المخزون لكل من السلع تامة الصنع ومستلزمات التشغيل.

وسجلت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعا طفيفا خلال مايو لتوقف 22 شهرا من التراجع المطرد.

في الوقت نفسه ارتفع معدل تضخم أسعار منتجات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ عام بعد استمرار ارتفاعه خلال الشهور الخمسة السابقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز