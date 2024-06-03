لأول مرة من فبراير.. خام برنت دون 80 دولاراً

المصدر: وكالات

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انخفضت أسعار خام برنت، المؤشر الأوروبي، ما دون 80 دولاراً للمرة الأولى منذ فبراير بعد اجتماع أوبك بلاس بعد أن أعلن التحالف أنه سيعيد رفع الانتاج اعتباراً من أكتوبر.

عند قرابة الساعة 13,50 ت غ (15,50 بتوقيت باريس) تراجع خام برنت بحر الشمال تسليم أغسطس 2,17% إلى 79,35 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 2,51% إلى 75,06 دولاراً.

وكان أعضاء تحالف أوبك بلاس اتفقوا الأحد على تمديد الاقتطاعات الحالية من إانتاجهم النفطي حتى نهاية عام 2025، وذلك لدعم الأسعار، في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية تخيّم على السوق، مع توجّه لزيادة الإنتاج لاحقاً.

ويقوم أعضاء أوبك بلاس حالياً بخفض الإنتاج بنحو ستة ملايين برميل يومياً، سواء بناء على قرار اتُخذ على مستوى التحالف أو من خلال قيود طوعية إضافية.

لكن بحلول العام 2025 سيواجه تحالف أوبك بلاس تحدياً يكمن في التخلي عن الاقتطاعات من دون إغراق السوق بالمعروض وتراجع الأسعار.



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