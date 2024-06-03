طفرة النحاس.. انتعاش للأسعار وأخطار من السياسة

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يشهد النحاس طفرة كبيرة؛ إذ يقود المعدن، الذي يعد ثالث أكثر المعادن استخداماً منذ آلاف السنين، والذي أسهم في خروج الحضارات من العصر الحجري، التحوّل الأخضر في مجال الطاقة.

وارتفعت أسعار المعدن الأحمر بمقدار الخُمس هذا العام، كما أنه يقف وراء الصفقة المُلغاة التي تقدمت بها شركة «بي إتش بي» للاستحواذ على منافستها «أنغلو أمريكان» للتعدين مقابل 38.6 مليار دولار، ويعتقد بيير أندوراند، مدير أحد صناديق التحوط، أن الأسعار قد تتضاعف أربع مرات تقريباً إلى 40,000 دولار للطن على مدى الأعوام القليلة المقبلة.

وثمة مؤشرات محلية بريطانية إلى ازدياد قيمة المعدن أيضاً، فقد أعلنت الشرطة في هامبشاير وجزيرة وايت زيادة سرقات كابلات النحاس بنسبة 20% في جنوبي إنجلترا مقارنة بالعام الماضي.

ويدلل اتساع دائرة التطبيقات الصناعية للنحاس التي تشمل شبكات الطاقة والمصانع والألواح الشمسية، على الأهمية التي يؤديها المعدن الأحمر في النمو الاقتصادي، كما يفسر السبب وراء حصوله على لقب «دكتور كوبر»، وتشير تحليلات «إس آند بي غلوبال» للسلع أن الاقتصاد الآخذ في مراعاة البيئة من شأنه تعزيز الطلب بدرجة كبيرة، بل يتوقع تضاعفه تقريباً بحلول سنة 2035، وتستخدم المركبات الكهربائية قدراً أكبر من النحاس يفوق نظيراتها غير الكهربائية بنحو أربع مرات، ولكن المستقبل ليس مشرقاً مع ذلك، فقد دفعت الصين، التي تعد المستهلك الأكبر للمعدن، مقدماً لقاء شراء كميات كبيرة من المعدن في العام الماضي، ولا يعني ذلك أن البلاد على وشك خوض حمى بناء، بغض النظر عمّا قد يظنه بعضهم حيال خطة بكين لإنقاذ قطاعها العقاري المتداعي.

وتحيط الأخطار السياسية بالقطاع، كما أن الدور الذي يؤديه النحاس في المنتجات الخضراء لا يقابله حرص موازٍ على استخراجه، فقد أغلقت بنما منجم «كوبر بنما»، أحد أكبر المناجم على مستوى العالم وأحدثها في وقت متأخر من العام الماضي بسبب مخاوف بيئية، كما عانت المناجم البيروفية إغلاقات وتباطؤاً في الإنتاج جراء الاحتجاجات الشعبية.

ويتمتع المستثمرون الأفراد الذين يميلون إلى تبني وجهة نظر المتفائلين بأداء القطاع بعدة طرائق لتحقيق المكاسب، وبادئ ذي بدء، يمكنهم أن يحذوا حذو «بي إتش بي» ولكن على نطاق أصغر، بشراء أسهم في شركات التعدين، وأمامهم عملاقة الصناعة «كوديلكو» ولكنها مملوكة بالكامل للحكومة التشيلية، وهناك شركات مُدرجة في البورصات مثل بي إتش بي الأسترالية، التي يُرجح تخطيها «كوديلكو» من ناحية الإنتاج هذا العام، وهناك أيضاً شركتا فريبورت-ماكموران وساذرن كوبر المُدرجتان في البورصة الأمريكية، إضافة إلى «أنتوفاغستا» و«غلينكور» في المملكة المتحدة، وتشارك في الأعمال ذات الصلة بالنحاس أيضاً «تيك ريسورسز» التي تتخذ من كندا مقراً لها، إضافة إلى زيجين للتعدين الصينية.

وليس ثمّة شركة للتعدين غير مثيرة للجدل، ولذا، فإن التنويع يُعد منطقياً، وتجمع الكثير من الصناديق المُتداولة في البورصة الممتثلة لقواعد المملكة المتحدة شركات النحاس في طيات استثماراتها؛ لتمكين المستثمرين من خوض غمار هذا الاستثمارن أما الراغبون في الابتعاد عن شركات التنقيب عن النحاس، فلديهم خياران آخران؛ فبإمكانهم شراء معدن النحاس المادي، مثلما يمكنهم شراء سبائك الذهب، ولكن هذا ليس مناسباً للمستثمرين الأفراد العاديين، فالكميات في بورصة لندن من المعدن تبلغ 25 طناً، ما قد يكلّفهم مبلغاً قدره 275 ألف دولار أو نحو ذلك وفق الأسعار الحالية، وقد يشغل غرفة المعيشة برمتها من أجل تخزينه، وبالمثل، فقدت السلع المُتداولة في البورصة التي تستثمر في النحاس المادي رونقها إلى حد كبير، وأصبحت السلع المُتداولة في البورصة أقل جاذبية بسبب تكلفة التخزين والأمن والتأمين، وتتخطى التكلفة كثيراً بالمقارنة بالذهب نسبةً، ولذا، صارت هذه الخيارات غير موجودة إلى حد كبير.

وبدلاً من ذلك، يمكن البحث عن صناديق تستثمر في العقود الآجلة مثل تلك التي تقدمها «ويسدم تري»، وشأنها شأن السلع الأخرى، فإنها تتضمن تكاليف التخزين، ومثلما هو مُعتاد في الأسواق الصاعدة، وعادة ترسم الأسعار الأطول أجلاً مساراً تصاعدياً للمنحنى، ويواصل ارتفاعه جزئياً من أجل تغطية هذه التكاليف، ولكن ما يحدث العكس، إذ يشير منحنى بورصة شيكاغو التجارية «سي إم إي» إلى منحنى متراجع.

الخيار إذن أمام المراهنين على ارتفاع النحاس يتمثل في شراء الصناديق ذات الرافعة المالية، فيجنون بذلك عوائد تصل إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما قد يدره المؤشر القياسي، ويمكن للمراهنين على انخفاض الأسعار بيع المعدن على المكشوف عبر الصناديق أيضاً. وفي كلتا الحالتين، فمعدن المستقبل ليس مُخصصاً للمستثمرين المؤسسيين فحسب، بل يمكن لمن لا يحظون بقدر كبير منه الانضمام إلى هذا الركب أيضاً.

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