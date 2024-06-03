58.1 مليار دولار صادرات كوريا بنمو 11.7 % في مايو الماضي

المصدر: سيؤول - وام

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واصلت صادرات جمهورية كوريا نموها على أساس سنوي في مايو الماضي، للشهر الثامن على التوالي، على خلفية الصادرات القوية لأشباه الموصلات، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.

قالت وكالة (يونهاب) الكورية، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 11.7% على أساس سنوي، إلى 58.1 مليار دولار في الشهر الماضي، فيما انخفضت الواردات بنسبة 2% على أساس سنوي، إلى 53.1 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.96 مليارات دولار، وبذلك حافظت كوريا على فائض تجاري لمدة 12 شهراً متتالياً، وعلى أعلى فائض تجاري في 41 شهراً.

وقفزت صادرات الرقائق بنسبة 54.5% على أساس سنوي، إلى 11.38 مليار دولار، لتحافظ على النمو للشهر السابع على التوالي.

وقالت الوزارة إن النمو جاء وسط ارتفاع الطلب العالمي المتزايد على الرقائق الإلكترونية للسيارات، إلى جانب رقائق الذاكرة المتميزة.

كما ارتفعت صادرات الشاشات بنسبة 15.8%، إلى 1.63 مليار دولار، وهو أعلى رقم شهري لعام 2024، تزامناً مع الأداء القوي لقطاع الهواتف الذكية. وشملت قطاعات النمو الرئيسة الأخرى، النفط والإلكترونيات والمنتجات البتروكيماوية والمنسوجات.وقال وزير الصناعة في كوريا، آن دوك - غيون، في بيان له «من المهم أن تسجل البلاد فائضاً تجارياً شهرياً لمدة عام، وإن القدرة التنافسية للصناعات المرتبطة بالتصدير، والتي تعتبر أساس الاقتصاد الكوري الجنوبي، يتم الحفاظ عليها بقوة».

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