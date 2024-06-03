تايوان تحتل المرتبة الـ 12 عالمياً لاحتياطيات الذهب

المصدر: (تايبيه - د ب أ)

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احتلت تايوان المرتبة الـ12 من حيث احتياطيات الذهب العالمية، خلال الربع الأول من عام 2024، بحسب ما ورد في تقرير نشرته مؤخراً مجلة «فوربس» نقلاً عن بيانات من «مجلس الذهب العالمي». وذكرت صحيفة «فوكوس» التايوانية، أمس، أن مجلة «فوربس» ذكرت أن تايوان لديها 423 طناً من احتياطي الذهب، أي ما يعادل نحو 28 مليار دولار.

وبحسب بيانات «مجلس الذهب العالمي» تمتلك الولايات المتحدة 8133 طناً من احتياطيات الذهب، بقيمة 579 مليار دولار تقريباً، تليها ألمانيا بواقع 3352 طناً (بقيمة 238 مليار دولار)، ثم إيطاليا بواقع 2451 طناً (بقيمة 174 مليار دولار).

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