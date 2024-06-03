الذكاء الاصطناعي يرسم قائمة المليارديرات

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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أظهر مؤشر«بلومبرغ للمليارديرات»، أن برنارد أرن، رجل الأعمال الفرنسي، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إل في إم أتش"، أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم، هو حالياً أغنى شخص في العالم، بثروة صافية تبلغ 207 مليارات دولار، يليه إيلون ماسك وجيف بيزوس، بإجمالي ثروة تبلغ 203 مليارات دولار، و199 مليار دولار، على التوالي. وارتفعت ثروة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، مرة أخرى الأسبوع الماضي، بعد جولة جمع أموال لصالح شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي xAI، بقيمة 6 مليارات دولار، ما رفع تقييم الشركة إلى 24 مليار دولار. وتمثل حصة ماسك في شركة الذكاء الاصطناعي نحو 13 مليار دولار، فضلاً عن حصصه في شركات «تسلا»، و«سبيس إكس»، والتي تهيمن على الجزء الأكبر من ثروته.

وربح الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، الشركة الأم لـ «فيسبوك»، العام الجاري 38 مليار دولار، وضعته في المركز الرابع، بثروة 166 مليار دولار. بينما استفاد «لاري بيدج» من ثروة الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، حيث زادت ثروته 27 مليار دولار، لتصل إلى 153 مليار دولار، متجاوزاً بيل غيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» وصاحب المركز السادس بين قائمة أثرياء العالم، بثروة صافية 152 مليار دولار.

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