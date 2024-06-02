«أوبك+» تعتزم الإبقاء على أهداف الإنتاج في 2025 باستثناء إنتاج الإمارات
أفاد بيان من «أوبك» بأن مجموعة «أوبك+» اتفقت على تمديد شريحة من تخفيضات إنتاج النفط في 2025 بأكمله، وذلك بعد اجتماع المجموعة، اليوم الأحد.
وأظهر جدول أن جميع دول أوبك تحدد لها نفس مستوى الإنتاج المطلوب في 2025 مثل عام 2024، باستثناء الإمارات التي ارتفع إنتاجها إلى 3.519 ملايين برميل يومياً بزيادة 300 ألف برميل يومياً.
وذكر البيان أن الزيادة الإماراتية ستتم تدريجياً على مراحل ابتداء من يناير 2025 حتى نهاية سبتمبر 2025.
وأضاف البيان أن مستوى الإنتاج المطلوب سابق على تطبيق أي تعديلات إضافية على الإنتاج.
مستوى الإنتاج المطلوب لعام 2025
الجزائر 1,007
الكونغو 277
معادلة غينيا 70
الجابون 177
العراق 4,431
الكويت 2,676
نيجيريا 1500
المملكة العربية السعودية 10,478
الإمارات العربية المتحدة 3,519
أذربيجان 5510.
البحرين 1960.
بروناي 830.0
كازاخستان 1,628
ماليزيا 4010.
المكسيك 1,753
عمان 8410.
روسيا 9,949
السودان 640.0
جنوب السودان 1240.
أوبك 24,135
من خارج أوبك 15,590
أوبك + 39,725