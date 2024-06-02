«أوبك+» تعتزم الإبقاء على أهداف الإنتاج في 2025 باستثناء إنتاج الإمارات

المصدر: لندن - رويترز

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أفاد بيان من «أوبك» بأن مجموعة «أوبك+» اتفقت على تمديد شريحة من تخفيضات إنتاج النفط في 2025 بأكمله، وذلك بعد اجتماع المجموعة، اليوم الأحد.

وأظهر جدول أن جميع دول أوبك تحدد لها نفس مستوى الإنتاج المطلوب في 2025 مثل عام 2024، باستثناء الإمارات التي ارتفع إنتاجها إلى 3.519 ملايين برميل يومياً بزيادة 300 ألف برميل يومياً.

وذكر البيان أن الزيادة الإماراتية ستتم تدريجياً على مراحل ابتداء من يناير 2025 حتى نهاية سبتمبر 2025.

وأضاف البيان أن مستوى الإنتاج المطلوب سابق على تطبيق أي تعديلات إضافية على الإنتاج.





مستوى الإنتاج المطلوب لعام 2025

الجزائر 1,007

الكونغو 277

معادلة غينيا 70

الجابون 177

العراق 4,431

الكويت 2,676

نيجيريا 1500

المملكة العربية السعودية 10,478

الإمارات العربية المتحدة 3,519

أذربيجان 5510.

البحرين 1960.

بروناي 830.0

كازاخستان 1,628

ماليزيا 4010.

المكسيك 1,753

عمان 8410.

روسيا 9,949

السودان 640.0

جنوب السودان 1240.

أوبك 24,135

من خارج أوبك 15,590

أوبك + 39,725

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