«أوبك+» تبحث في الرياض اليوم مد خفض إنتاج النفط حتى 2025

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قالت مصادر من تحالف «أوبك+» لـ«رويترز» إن السعودية وجهت دعوة لوزراء النفط في التحالف لزيارة الرياض لحضور اجتماع السياسات الأحد الثاني من يونيو، ومناقشة اتفاق معقد قد يمدد تخفيض إنتاج النفط حتى عام 2025. وقال مستشار وزير الطاقة في كازاخستان لرويترز، عبر الهاتف، إن الوزير ألماسادام ساتكالييف سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض. ولم يذكر شينجيس إلياسوف عدد وزراء «أوبك+» الآخرين الذين سيحضرون الاجتماع. وأجرى تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» التي تقودها السعودية وحلفاء، منهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة ودول أخرى غير أعضاء. ويصل إجمالي تخفيضات «أوبك+» حالياً إلى 5.86 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 5.7 % من الطلب العالمي. وتشمل التخفيضات 3.66 ملايين برميل يومياً من أعضاء «أوبك+» سارية حتى نهاية 2024، وتخفيضات طوعية حجمها 2.2 مليون برميل يومياً من بعض الأعضاء سارية حتى نهاية يونيو. وارتفعت أسعار النفط هذا العام، لكن المخاوف حيال الطلب واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة كان لها تأثير سلبي.ومن غير المتوقع أن يتوجه جميع وزراء النفط إلى الرياض لحضور اجتماع اليوم الأحد، الذي لا يزال من المقرر رسمياً أن يُعقد عبر الإنترنت، ومن المنتظر أن تبدأ سلسلة من الاجتماعات في تمام الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش اليوم. وهذه هي المرة الثانية التي يطرأ فيه تغيير على خطة الاجتماع. وكان تحالف «أوبك+» يعتزم في وقت سابق عقد اجتماع له في مقر «أوبك» في فيينا، لكنه قرر عقده عبر الإنترنت بعد ذلك. (لندن - رويترز)

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