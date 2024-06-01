كوريا الجنوبية... تراجع طفيف في الإنفاق الخارجي بالبطاقات خلال الربع الأول

المصدر: وكالات

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تراجع إنفاق الكوريين الجنوبيين الخارجي بالبطاقات بشكل طفيف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، مقارنة بالربع الأخيرة من العام الماضي، بسبب انخفاض المشتريات المباشرة من الخارج، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات البنك أن حجم الأموال التي أنفقها الكوريون الجنوبيون في الخارج باستخدام البطاقات، بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم المباشر، بلغ 18ر5 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، مقارنة بـ 19ر5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر من عام 2023.

وأظهرت بيانات أن عدد المسافرين إلى الخارج بلغ42ر7 ملايين في الربع الأول، بارتفاع حاد مقارنة بـ52ر6 ملايين في الربع الأخير من العام الماضي.

وبلغ حجم المشتريات المباشرة الخارجية عبر بطاقات الائتمان 24ر1 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، في انخفاض من 49ر1 مليار مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وفقا للبيانات.

وقفز الإنفاق الخارجي من خلال بطاقات الائتمان من قبل الكوريين الجنوبيين بنسبة 32% العام الماضي على خلفية زيادة السفر إلى الخارج والمزيد من المشتريات المباشرة.

كان الإنفاق الخارجي ببطاقات الائتمان من قبل الكوريين الجنوبيين قفز بنسبة 32% العام الماضي، على خلفية زيادة السفر إلى الخارج والمزيد من المشتريات المباشرة.

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