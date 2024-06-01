النفط يصعد بدعم بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: (لندن - رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط أمس، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكية توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مع تركيز السوق على اجتماع «أوبك+» غداً لاتخاذ قرار حول مستويات الإنتاج حتى العام المقبل.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 12 سنتاً، أو 0.2 %، إلى 81.98 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتاً، أو 0.3 %، إلى 78.17 دولاراً.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس عند 82.25 دولاراً للبرميل، بارتفاع 37 سنتاً أو 0.5 %. وبعد أن أظهرت بيانات أمس أن التضخم في الولايات المتحدة في أحدث بيانات أظهر استقراراً في أبريل، يتوقع المتعاملون أن يتجه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لخفض طال انتظاره لأسعار الفائدة في سبتمبر. وتعرضت سوق النفط لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية بسبب احتمال بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة مما قد يؤدي إلى الإضرار باستهلاك النفط الخام. وتترقب الأسواق اجتماع «أوبك+» غداً، إذ يعمل التحالف على صياغة اتفاق معقد من أجل التوافق عليه من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى 2025.



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