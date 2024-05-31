النفط يستقر قبل بيانات التضخم الأمريكية واجتماع أوبك+

المصدر: وكالات

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استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط ترقب بين المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات على توقعات الطلب قبل اجتماع مجموعة أوبك+ يوم الأحد لاتخاذ قرار حول مستويات الإنتاج حتى العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، أو 0.17 بالمئة، إلى 82 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0908 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات، أو 0.05 بالمئة، إلى 77.87 دولاراً.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس عند 81.93 دولاراً للبرميل، بارتفاع خمسة سنتات عن سعر التسوية السابق.

وتتجه العقود الآجلة لخام برنت إلى تكبد خسارة شهرية بنحو سبعة بالمئة بعد هبوطها اثنين بالمئة في الجلسة السابقة بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود الأمريكية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن ارتفاع معدلات تشغيل المصافي أدى إلى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام في الأسبوع المنتهي في 24 مايو.

وفي الوقت نفسه ارتفعت مخزونات البنزين بنحو مليوني برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 400 ألف برميل، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب يوم الذكرى.

وتعرضت سوق النفط لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية بسبب احتمال بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة مما قد يؤدي إلى الإضرار باستهلاك النفط الخام.

ويعمل تحالف أوبك+ على صياغة اتفاق معقد من أجل التوافق عليه في اجتماعه القادم يوم الأحد من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على مناقشات أوبك+ أمس الخميس.



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