أرقام قياسية لأسعار عصير البرتقال عالمياً

المصدر: (ريو دي جانيرو - وكالات)

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قفزت أسعار عصير البرتقال إلى مستويات قياسية مدفوعة بسوء الأحوال الجوية والآفات التي ضربت المحصول في البرازيل، أكبر مصدر للبرتقال في العالم، مما دفع المصنّعين إلى استكشاف إمكانية استخدام اليوسفي بدلاً منه لصنع العصير.

وتشهد العقود الآجلة لعصير البرتقال، والتي تسمح للجهات الفاعلة في الصناعة بالتحوط ضد تقلبات الأسعار، ارتفاعاً حاداً منذ نهاية 2022، عندما دمر إعصار ثم موجة برد شديدة أراضي شاسعة من بساتين البرتقال في فلوريدا، المنطقة الزراعية الرئيسية في الولايات المتحدة، ثاني أكبر منتج في العالم. إلا أن الارتفاع قد تسارع بشكل حاد هذا الشهر مع توقعات موسم حصاد ضعيف في البرازيل، وهو ما أثار الذعر في السوق.

ووصلت عقود عصير البرتقال المركز، المتداولة على بورصة إنتركونتيننتال في نيويورك، إلى 4.92 دولارات للرطل، أي ضعف سعرها تقريباً مقارنة بالعام الماضي. وفي تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» عربية، قال كيس كولز، رئيس الرابطة الدولية لعصائر الفاكهة والخضروات: «هذه أزمة لم نشهد مثلها من قبل، حتى خلال موجات الصقيع والأعاصير الكبيرة».

وأثار النقص الشديد مخاوف من ارتفاع الأسعار الذي سيؤثر على المستهلكين ويعيد تشكيل صناعة عصير البرتقال العالمية بشكل أساسي. وفي العادة، يستطيع المصنعون التغلب على اختلافات الطعم والنكهات من موسم لآخر من خلال خلط مخزونات من عصير البرتقال المجمد القديم مع الجديد.

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