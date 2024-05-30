«كوليرز»: الذكاء الاصطناعي يحدث تغييراً جذرياً في قطاع السياحة

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد تقرير صادر عن مؤسسة «كوليرز» أن الذكاء الاصطناعي يحدث تغييراً جذرياً في قطاع السياحة. وذكر التقرير أنه مع استمرار تقدم العالم نحو عصر الرقمنة المتسارع، يستعد قطاع السياحة لاستقبال ثورة الذكاء الاصطناعي بأذرع مفتوحة.

وأضاف التقرير أن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد موضة عابرة، بل تحول إلى استراتيجية رئيسية لبناء مستقبل أذكى وأكثر تطوراً، ومن المتوقع أن تحدث هذه التقنية، التي تتطور بوتيرة سريعة، ثورة جذرية في القطاع السياحي، مما يتيح فرصاً لا مثيل لها لتحسين تجارب العملاء وزيادة كفاءة العمليات بشكل غير مسبوق. وأوضح أنه من هذا المنطلق، يتطلع القطاع السياحي في الشرق الأوسط بحماس كبير إلى الدور المحوري الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي، حيث تزخر المنطقة بتاريخ عريق وتراث ثقافي غني، فضلاً عن كرم الضيافة الاستثنائي، وهي الآن على مشارف دخول عصر تحويلي يمزج بين عراقة التقاليد ورقي التكنولوجيا المتقدمة.

وأبرز التقرير أهمية اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعرض تطبيقاتها التحويلية المتنوعة التي تظهر قدرتها على إعادة تشكيل تفاعلات العملاء وتحسين الإجراءات التشغيلية، بالإضافة إلى إمكانياتها في تطوير محتوى سفر مخصص وتغيير تجربة الوجهات بشكل جذري.

وقال إنه على الرغم من الإمكانات الواعدة، فإن رحلة دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة لا تخلو من التحديات، كما يبين التقرير بالتفصيل.

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