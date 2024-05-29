النفط يستقر مع توازن توقعات تواصل قيود الإنتاج ومخاوف الفائدة

المصدر: (لندن - رويترز)

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استقرت أسعار النفط العالمية، أمس، إذ ساهم احتمال إبقاء «أوبك+» على قيود إمدادات النفط في اجتماعها في الثاني من يونيو المقبل، وتوقعات الطلب القوي على الوقود من الولايات المتحدة خلال الصيف، في تحقيق توازن أمام المخاوف إزاء استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لمدة أطول.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 1 %، أول من أمس، في تعاملات هادئة بسبب عطلة رسمية في بريطانيا والولايات المتحدة، مع توقعات بارتفاع الطلب من الولايات المتحدة مع بداية موسم العطلات الصيفية.

وخلال التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 38 سنتاً أو 0.5 % إلى 83.48 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 دولار أو 1.8 % إلى 79.15 دولاراً، مقابل سعر تسوية يوم الجمعة، بعدما جرى تداوله خلال عطلة أمريكية دون تسوية.

وقال تشارالامبوس بيسوروس، المحلل لدى إكس.إم للسمسرة: «تعافى النفط في الآونة الأخيرة، وربما يكون ذلك مدفوعاً بتوقعات الطلب القوي على الوقود مع زيادة فترات قيادة المركبات في موسم العطلات الصيفية». وتتجه كل الأنظار إلى الاجتماع القادم عبر الإنترنت لتحالف «أوبك+» 2 يونيو المقبل، إذ يتوقع متداولون ومحللون استمرار تخفيضات الإنتاج الطوعية عند 2.2 مليون برميل يومياً.

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