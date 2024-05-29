معهد بحوث الاقتصاد والتكنولوجيا يطلق من دبي تقريراً عن النفط والغاز

المصدر: دبي - البيان

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أطلق معهد بحوث الاقتصاد والتكنولوجيا (ETRI) التابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، من دبي تقرير تطوير صناعة النفط والغاز، وركز على موضوع «التعديلات في صناعة النفط والغاز»، وقدم رؤاه في اتجاهات التطوير في صناعة النفط والغاز واستكشاف فرص الاستثمار.

ووفقاً للتقرير، نما الاستثمار في الطاقة النظيفة بسرعة، وانخفضت الحصة العالمية من الوقود الأحفوري إلى أقل من 80% أول مرة في 2023، وأدى الانتعاش المستدام للاقتصاد الصيني إلى دعم نمو الطلب في البلاد على النفط والغاز.

ونُظم مؤتمر إطلاق التقرير من طرف معهد بحوث الاقتصاد والتكنولوجيا (ETRI)، بالتعاون مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية بالشرق الأوسط. وقال تشن شين رونغ، رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية الشرق الأوسط، إن إطلاق التقرير عالمياً من دبي يحظى بأهمية كبيرة لمواصلة تعزيز التبادلات والتعاون الدولي في صناعة الطاقة».

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