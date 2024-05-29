مجتمع القهوة العالمي يجتمع بدبي فبراير 2025

المصدر: (دبي - البيان)

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تستعد دبي لجذب مجتمع القهوة في العالم، ولتصبح مركزاً لصناعة القهوة مرة أخرى خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2025، حيث تستضيف الدورة الرابعة المرتقبة من معرض «عالم القهوة» والذي تنظمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع جمعية القهوة المختصة العالمية.

ويعد معرض «عالم القهوة» أحد أبرز وأهم الفعاليات التي تجمع العاملين في مجال القهوة، وهو الملتقى السنوي العالمي لرواد صناعة القهوة وخبرائها، ويجمع المزارعين والتجار والمصنعين والموزعين والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المقاهي والمحامص والفنادق وعشاق ومتذوقي القهوة والباريستا من جميع أنحاء العالم.

ويحقق معرض «عالم القهوة» في دبي نمواً ملحوظاً منذ انطلاقه، وسوف تشهد نسخة المعرض لعام 2025 زيادة في مساحتها بنحو 33 %، حيث تقام على مساحة 20.000 متر مربع لترحب بعدد أكبر مجموعة من العارضين والزوار المتخصصين، والفعاليات الجديدة، بما في ذلك برنامج المشترين، ومع تزايد عدد الزوار إلى أكثر من 13.000 زائر متخصص خلال ثلاث سنوات، وارتفاع عدد العارضين إلى 1650 شركة وعلامة تجارية، فإنه من المنتظر أن تكون نسخة عام 2025 الأضخم والأكثر نجاحاً.

وأعرب خالد الحمادي النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ «دي إكس بي لايف»، عن فخره بالنجاح الذي حققه معرض عالم القهوة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي رسخ فيها مكانته كمعرض عالمي نجح في استقطاب الدول والشركات والعلامات التجارية والخبراء والمختصين في صناعة القهوة.

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