استناداً إلى التجربة الروسية.. 15 ثانية مدة التحويل المالي عبر العملات المشفرة

المصدر: البيان، د ب أ

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تكتسب العملات الرقمية المشفرة قيمة إضافية في التعاملات المالية العالمية حيث تستغرق التحويلات المالية، وفق مطلعين على التجربة الروسية في التعامل مع هذه العملات، من 5 إلى 15 ثانية فقط بتكاليف منخفضة للغاية. وهي متاحة للاستخدام من قبل الدول والشركات والأفراد.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.71 تريليون دولار بزيادة 122.31 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وتستحوذ عملة بيتكوين على نحو 50 في المئة من حجم القيمة السوقية (1.34 تريليون دولار).

ووسعت شركات المواد الخام الروسية التي تكافح لتنفيذ تعاملاتها المالية في ظل العقوبات الغربية، استخدام العملات الرقمية المشفرة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مسؤولين كبار في شركتي معادن روسيتين غير خاضعتين للعقوبات الغربية القول إنهما بدأتا استخدام العملات المشفرة في تسوية تعاملاتهما مع الشركات الصينية، حيث جرت تسوية بعض الصفقات عبر هونج كونج.

وذكرت "بلومبرغ" أن شركات روسية كبرى تحولت إلى العملات المشفرة بعد عامين من بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، وهو ما يبرز التأثير الدائم للعقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي.

وتواجه الشركات الروسية التي تتعامل في المواد الخام بدءا من المعادن مثل النيكل والصلب وحتى الأخشاب، تحديات في تسلم قيمة مبيعاتها إلى الأسواق الخارجية وشراء المعدات واستيراد مستلزمات الإنتاج منذ بدء الحرب. ولا تقتصر هذه المعاناة على الشركات الخاضعة للعقوبات وإنما تشمل أيضا الشركات غير المعاقبة .

ويقول إيفان كوزلوف خبير العملات الرقمية والشريك المؤسس لشركة ريسولف لابس التي تقدم منتجات مرتبطة بالعملات الرقمية "مع استخدام العملات المشفرة، فإن التحويل المالي قد يستغرق ما بين 5 و15 ثانية فقط، مع انخفاض تكلفته بشدة وهو ما يجعل هذه المعاملات فعالة عندما يكون المرسل لديه بالفعل أصول تستند إلى العملات المشفرة".

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