الذهب يتوهج والعيون تترقب خفضاً متوقعاً في أسعار الفائدة الأمريكية

المصدر: لندن ـ رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب أمس مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع. وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2344.88 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 2325.19 دولاراً يوم الجمعة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2345.80 دولاراً. وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2449.89 دولاراً في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك «يو. بي. إس»: عانى الذهب من التعليقات التي تميل أكثر للتشديد (النقدي) من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وبيانات اقتصادية أمريكية أفضل من المتوقع مع تحول تركيز المشاركين في السوق مجدداً إلى توقيت أول خفض لأسعار الفائدة.

وأظهر أحدث محضر لاجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي أن مسؤولي المركزي الأمريكي أشاروا إلى أن الأمر سيستغرق على الأرجح وقتاً أطول من المتوقع حتى ينخفض ​​التضخم إلى 2%.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، يوم الجمعة.

وأظهرت توقعات المتعاملين تزايد الشكوك في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سوف يخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، وتتوقع الأسواق حالياً بنسبة 62% خفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر، مقارنة بتوقع بنسبة 63 بالمئة يوم الجمعة الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 30.86 دولاراً للأوقية. وكانت قد سجلت أعلى مستوى في 11 عاماً الأسبوع الماضي. وقفز البلاتين 3.1% إلى 1057.05 دولاراً للأوقية، وكسب البلاديوم 2.3% ليبلغ 986 دولاراً للأوقية.

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