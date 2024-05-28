احتجاجات لمنتجي الألبان الأوروبيين للمطالبة بسعر أفضل لمنتجاتهم

المصدر: بروكسل - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

خرج منتجو الألبان الأوروبيون إلى شوارع بروكسل بجراراتهم أمس للمطالبة بسعر أفضل لمنتجاتهم. ورفع المزارعون المحتجون شعار «دخل عادل للمزارعين الآن». وعلى عكس المظاهرات السابقة التي نظمها مزارعون غاضبون، ظلت الاحتجاجات سلمية.

وجاءت هذه الاحتجاجات في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية لبحث مخاوف المنتجين. وقام مجلس الألبان الأوروبي، وهي مجموعة زراعية شاملة، بتنظيم المظاهرة بمشاركة مزارعين من أكثر من 15 دولة.

وأحضر المتظاهرون أبقاراً بلاستيكية كبيرة بالحجم الطبيعي تحمل ألوان الأعلام الوطنية المختلفة لإظهار تنوع المزارعين المشاركين في الاحتجاج. ولم يتضح بعد عدد المشاركين في الاحتجاجات، إلا أن الشرطة طلبت من المواطنين قبل المظاهرة عدم التوجه إلى المدينة بالسيارات الخاصة وإنما بوسائل النقل العام.

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