أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع مع تراجع عوائد السندات

المصدر: لندن ـ رويترز

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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف أمس مع تراجع عوائد السندات الحكومية وسط تلميحات تشير إلى احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وذلك رغم ضعف التداول بالتزامن مع عطلات في بعض الأسواق العالمية الرئيسية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على صعود بنحو 0.3 بالمئة ليقترب من مستوى مرتفع غير مسبوق سجله هذا الشهر.

وذكر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي أن البنك لديه متسع لخفض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم، ولكن عليه التأني في عملية التيسير النقدي حتى لو كان اتجاهها جلياً بالفعل. وتراجعت عوائد السندات الحكومية في جميع أنحاء القارة مع وصول العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 2.547 بالمئة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر مايو يوم الجمعة، ومن المقرر أيضاً إصدار بيانات التضخم في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا على مدار الأسبوع. ومن المرجح أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، إذ تظهر الرهانات احتمالاً يزيد على 90 بالمئة للسير في هذا الاتجاه، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.

ومن الممكن أن تساعد بيانات التضخم الأمريكية، المقرر صدورها أيضاً يوم الجمعة، المتداولين على استنباط موعد خفض بنك الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام وعدد هذه التخفيضات.

وكان التداول ضعيفاً مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة وبريطانيا بمناسبة عطلة عامة. وأغلقت معظم القطاعات الرئيسية على مؤشر ستوكس 600 على صعود بقيادة مؤشر شركات المرافق الذي ربح 1.1 بالمئة في حين ارتفع مؤشر شركات السيارات بواحد بالمئة.

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