لماذا تواصل المؤسسات الاستثمارية ضخ الأموال في الأراضي الزراعية؟

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الزراعة قد لا تكون مهنة مربحة كثيراً إلا أنها مطلوبة بشدة كونها مخزناً للثروة في الأوقات الصعبة

تواصلت وتيرة الاستثمار في الأراضي الزراعية في أعقاب الأزمة المالية وتفشي الجائحة، ويرى مديرو الأصول أنها وسيلة للتحوط ضد التضخم، كما تساعد على تنويع المحافظ وتحقيق عوائد ثابتة. ومع ذلك، فإن سمعتها ملاذاً آمناً يمكن أن تواجه تحدياً بسبب تغير المناخ.

ولا تزال الأراضي الزراعية تشكل فئة أصول متخصصة، ففي الولايات المتحدة، تمثل الملكية المؤسسية 3% حداً أقصى من الإجمالي، ولكنها شهدت نمواً سريعاً، فزادت قيمة حيازات المجموعات الاستثمارية من الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 16.6 مليار دولار في السنوات الثلاث من 2021 حتى 2023.

ووفقاً لشركة سافيلز، حققت قيمة الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة أداء متميزاً، والأمر نفسه حدث في كل من أستراليا والبرازيل، وبلغ متوسط المكاسب العالمية على مدار 20 عاماً نحو 10% سنوياً.

وتعتمد قيمة الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة إلى حد كبير على أسعار السلع الأساسية، وفقاً لشركة «نايت فرانك»، في حين قد تتأثر بعض الأسواق الأخرى بعوامل مختلفة، ففي الملكة المتحدة، على سبيل المثال، تعد القواعد الضريبية ونظام الدعم من العوامل المهمة، ونادراً ما يتم طرح قطع كبيرة من الأراضي في السوق، ما يجعل إبرام صفقة المشروع المشترك بقيمة 260 مليون جنيه أسترليني في مارس حدثاً نادراً؛ إذ تمثل الصفقة، التي تشمل 21 ألف فدان، أول محاولة لشركة رويال لندن لإدارة الأصول لدخول مجال الأراضي الزراعية و«رأس المال الطبيعي»، ويشير مدير الصندوق إلى أن زيادة اعتماد التقنيات «المتجددة» يمكن أن تخفف الأثر البيئي للزراعة.

وتعمل بعض التقنيات على تحسين خصوبة التربة واحتجاز الكربون. ومع ذلك، فإن التحول الكربوني، مثل تركيب المصفوفات الشمسية أو زراعة الأشجار، غالباً ما يحول استخدام الأراضي بعيداً عن الزراعة، ويؤدي هذا إلى تفاقم الضغوط على الأراضي، التي ستحتاج، وفقاً لبعض التوقعات، إلى زيادة إنتاجها بنسبة 50% بحلول سنة 2050.

ويبدو ظاهرياً أنه يتعين ترجمة زيادة الإنتاج إلى ارتفاع في قيمة الأراضي، إلا أن ذلك غير مؤكد، فيرى الخبير الاقتصادي الأمريكي روبرت شيلر، الحائز جائزة نوبل لسنة 2013 عن بحوثه في مجال أسعار الأصول، أن الابتكارات مثل اللحوم المصنعة مخبرياً من الخلايا الجذعية تجعل من «غير المستبعد» أن ينخفض السعر الحقيقي للأراضي في القرن المقبل، ولدينا سوابق، ففي كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، انخفضت قيم الأراضي الزراعية بمقدار الربع في الثمانينيات.

وسيحتاج المستثمرون على نحو متزايد إلى أخذ تغير المناخ في الحسبان، فقد تؤدي الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى جعل بعض الأراضي غير صالحة للزراعة، بينما تخلق فرصاً جديدة في أماكن أخرى. وعموماً، تعد الأراضي الزراعية استثماراً طويل الأجل، ويمكن أن يسهم التنوع الجغرافي في تخفيف الأخطار.

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