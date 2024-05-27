ارتفاع عدد الشركات الأجنبية في الصين 19.2 % خلال أربعة أشهر

المصدر: بكين - وكالات

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ارتفع عدد الشركات الأجنبية التي تأسست حديثاً في الصين بنسبة 19.2 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأشارت وزارة التجارة الصينية في بيان لها إلى أن عدد الشركات ذات التمويل الأجنبي بلغ 16805 شركات أجنبية تأسست في أنحاء البلاد خلال الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين.

وأضافت أن الاستثمار الأجنبي المباشر الفعلي بلغ 360.2 مليار يوان (حوالي 50.66 مليار دولار)، بانخفاض 27.9 % عن العام السابق.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية إلى حوالي 103.7 مليارات يوان خلال الفترة المذكورة، ما يمثل 28.8 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

واجتذب قطاع الصناعات التحويلية عالية التكنولوجيا 45.73 مليار يوان، حيث توسعت حصتها في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 2.7 نقطة مئوية عن العام الماضي لتصل إلى 12.7 %. ويظهر تقرير مؤشر «كيرني» للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، والذي صدر مؤخراً، أن الصين قفزت من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثالثة، واحتفظت بمرتبتها الأولى بين الأسواق الناشئة.

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