فائض في الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي للربع الثالث

المصدر: بروكسل - وكالات

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سجلت تجارة الاتحاد الأوروبي فائضاً للربع الثالث على التوالي وبقيمة بلغت 51.2 مليار يورو في الربع الأول من سنة 2024 بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات).

وقال «يوروستات» في منشور عبر حسابه في موقع التواصل «إكس»: عند النظر إلى الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي حسب مجموعة المنتجات في الربع الأول من سنة 2024، فإن أكبر فائض جاء في قطاع الآلات والمركبات بنحو 65.7 مليار يورو، وكان أكبر عجز في قطاع الطاقة بنحو 87.7 مليار يورو.

وأضاف إنه في الربع الأول من سنة 2024 انخفضت واردات السلع من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي 2.9% مقارنة بالربع السابق، بينما زادت الصادرات 0.3%. وأوضح «يوروستات»، يمثل هذا الربع الثاني على التوالي ارتفاع مستويات الصادرات، في حين تراجعت الواردات 6 أرباع متتالية.

وارتفع الميزان التجاري للسلع للاتحاد الأوروبي من 31.7 مليار يورو في الربع الرابع من سنة 2023 إلى 51.2 مليار يورو في الربع الأول من سنة 2024. وأظهر الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي فائضاً لثلاثة أرباع متتالية بعد فترة من العجز من الناتج المحلي الإجمالي من الربع الرابع من سنة 2021 إلى الربع الثاني من سنة 2023، بسبب ارتفاع العجز في فوائض الطاقة التي تعوض في فئات المنتجات الأخرى.

وفي الربع الأول من 2024 سجلت فوائض في مجالات الآلات والمركبات 65.7 مليار يورو، والمواد الكيميائية 57.6 مليار يورو، والأغذية والمشروبات 15.7 مليار يورو، والسلع المصنعة الأخرى 4.8 مليارات يورو، وجاء العجز في قطاعي الطاقة بنحو 87.7 مليار يورو، والمواد الخام بنحو 6.3 مليارات يورو.

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