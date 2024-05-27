قطارات الشحن بين الصين وأوروبا تقطع 90 ألف رحلة

المصدر: (شيآن - شينخوا)

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سجلت رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا 90 ألف رحلة، كما نقلت أكثر من 8.7 ملايين حاوية مكافئة لعشرين قدماً من البضائع، بقيمة 380 مليار دولار، وفقاً للمجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية.

ومن 2016 إلى 2023، ارتفع العدد السنوي لرحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا من 1702 إلى أكثر من 17000. وارتفعت قيمة البضائع المنقولة بواسطة هذه الخدمة من 8 مليارات دولار في 2016 إلى 56.7 مليار دولار في 2023.

وتوسعت أنواع البضائع المنقولة عبر قطارات الشحن بين الصين وأوروبا من منتجات تكنولوجيا المعلومات، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات في البداية، لتشمل أكثر من 50000 نوع مختلف، بما في ذلك الملابس والأحذية والسيارات وقطع الغيار والمستلزمات اليومية.

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