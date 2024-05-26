النفط يسجل أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ بداية 2024

المصدر: (لندن - وكالات)

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سجلت أسعار النفط أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ بداية العام الجاري رغم ختام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 1 %.

وذلك بفعل مخاوف من أن بيانات اقتصادية أمريكية قوية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما قد يقلص الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 76 سنتاً إلى 82.12 دولاراً للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة تسليم أغسطس الأكثر تداولاً ارتفاعاً عند التسوية بنحو 73 سنتاً إلى 81.84 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 85 سنتاً، أو ما يعادل 1.1 %، لتسجل عند التسوية 77.72 دولاراً للبرميل.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت تداولات الخميس عند أضعف مستوياتها منذ السابع من فبراير وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أدنى مستوى لها منذ 23 فبراير.

وأنهى برنت الأسبوع منخفضاً 2.1 %. وكان قد انخفض لأربع جلسات متتالية هذا الأسبوع في أطول سلسلة خسائر منذ الثاني من يناير. واختتم خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع على تراجع 2.8 %.

وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء، أن صناع السياسات يتساءلون عما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بما يكفي لكبح جماح التضخم. وقال بعض المسؤولين، إنهم سيكونون على استعداد لزيادة تكاليف الاقتراض مجدداً إذا زادت وتيرة التضخم.

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