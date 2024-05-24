62 % من الرؤساء التنفيذيين يعتبرون النمو أهم أولويات الأعمال

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف استطلاع للرأي أجرته شركة «جارتنر» أن 62 % من الرؤساء التنفيذيين اعتبروا النمو أهم أولويات الأعمال بالنسبة لهم خلال 2024، حيث تعد هذه النسبة الأعلى منذ 2014، وتمثل زيادة ملموسة عن النسبة المسجلة خلال استطلاع العام الماضي، حيث أشار 49 % من الرؤساء التنفيذيين إلى أن النمو هو الأولوية القصوى لهم.

وقال ديفيد فورلونجر، نائب الرئيس لشؤون التحليلات والزميل لدى «جارتنر»: بالإضافة إلى تنامي التركيز على النمو، أظهر استطلاع «جارتنر» أن إدارة التكاليف احتلت مكانة متراجعة نسبياً في الأهمية، ما يشير إلى أن معظم الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال يرون أن الأوقات الاقتصادية الأكثر صعوبة قد مرت. وأضاف: إننا نشهد الآن مرحلة تنامي ثقة قادة الأعمال وإعادة إطلاق العنان لاستراتيجيات الأعمال.

وأشار 34 % من الرؤساء التنفيذيين، لدى سؤالهم عن التحول الرقمي، إلى أن الذكاء الاصطناعي هو حالياً عنوان التحول الأبرز المقبل في قطاع الأعمال بعد التحول الرقمي، يليه الكفاءة التشغيلية بنسبة 9 %.

من جهته، أشار دون شيبنريف، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى «جارتنر»: أخذ الذكاء الاصطناعي يحل تدريجياً محل كلمة «الرقمي» بصفته الكلمة الرئيسية التي يذكرها الرؤساء التنفيذيون على الدوام، ويعود الفضل في ذلك إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يعتقد غالبية الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أن الاختراقات الكبيرة التي حققها الذكاء الاصطناعي خلال 2023 تقدم مبرراً منطقياً للضجة التي أثيرت حوله في جميع أرجاء قطاع التكنولوجيا.

ويعتمد الرؤساء التنفيذيون على الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات والتكنولوجيا من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يسلط الضوء على حقيقة أن العمل المتعلق بهذه المشاريع هو عمل جماعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز