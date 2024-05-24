كوريا الجنوبية تدعم صناعة الرقائق الإلكترونية بـ 19 مليار دولار

المصدر: (سيئول - وام)

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أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، أن بلاده ستقدم حزمة دعم لصناعة الرقائق الإلكترونية بقيمة 26 تريليون وون «19 مليار دولار»، لتعزيز الصناعة المهمة وسط احتدام المنافسة العالمية. وتتضمن الحزمة برامج مالية ومبادرات للبحث والتطوير ودعم البنية التحتية للشركات المصنعة الرقائق والموردة للمواد والشركات غير المصنعة المتخصصة في تصميم الرقائق، كما تتضمن إنشاء برنامج دعم مالي بقيمة 17 تريليون وون، مخصص للاستثمار في البنية التحتية في بنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة.

وتخطط الحكومة الكورية لتمديد الإعفاءات الضريبية، التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية العام، لتسهيل الاستثمار على نطاق واسع؛ حيث يجري حالياً تنفيذ مشروع ضخم لأشباه الموصلات في إقليم «غيونغغي».

وسيتم إنشاء صندوق لصناعة الرقائق بقيمة تريليون وون لمساعدة شركات تصميم الرقائق وشركات المواد الخاصة بها، وإرساء البنية التحتية للبحث والتطوير للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ودعا الرئيس الكوري الوزارات ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير لدعم شركات أشباه الموصلات ومساعدتها على سد الفجوة مع الشركات العالمية الرائدة، لتعزيز مكانة البلاد في هذا المجال.

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