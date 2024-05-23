كلاوس شواب مؤسس منتدى دافوس يتنحى عن منصبه

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حوّل المنتدى الاقتصادي العالمي إلى حدث يلزم حضوره ومؤسسة قيمة أعمالها 500 مليون يورو

قرر كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي البالغ من العمر 86 عاماً، التنحي عن منصبه رئيساً تنفيذياً للمنتدى، بعد أن أمضى أكثر من نصف قرن على رأس أبرز مؤتمر للأعمال على مستوى العالم.

ترأس شواب المؤتمر السنوي الذي ينعقد في منتجع التزلج السويسري دافوس منذ تأسيسه في عام 1971، ونجح أن يحوله إلى شركة عالية الربحية تملكها مؤسسة خيرية تبلغ إيراداتها السنوية 500 مليون يورو. ومن المقرر أن يتنحى كلاوس شواب عن منصبه في يناير وينتقل إلى وظيفة جديدة رئيساً لمجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي.

وسيحل بورغه برنده، الذي يرأس المجلس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي ووزير الخارجية النرويجي الأسبق، محل شواب. وقال المنتدى الاقتصادي العالمي: «تمر المؤسسة بتطور مخطط له للحوكمة، لتتحول من مؤسسة يديرها المؤسس، إلى واحدة يتولى فيها الرئيس ومجلس الإدارة مسؤولية تنفيذية كاملة».

وساعد شواب على تحويل المنتدى الاقتصادي العالمي، من بداية متواضعة كان يطلق عليه فيها «الندوة الأوروبية للإدارة»، حيث يلتقي رجال الأعمال الأوروبيون لتبادل الأفكار الاستراتيجية بدعم من المفوضية الأوروبية، ليصبح مؤتمراً ضخماً يرتاده أبرز الرؤساء التنفيذيين والمصرفيين وصانعي السياسة.

وفي آخر مؤتمرات المنتدى الاقتصادي العالمي والتي عقدت أوائل العام الجاري، اجتذب المنتدى أكثر من 50 من رؤساء الدول، بما في ذلك خافيير ميلي، الرئيس الأرجنتيني، وكبار صانعي السياسة من بينهم كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وعشرات من قادة الأعمال ومن بينهم جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لمصرف «جيه بي مورغان» وساتيا نادلا، الرئيس التنفيذي لـ«مايكروسوفت».

وتدفع الشركات رسوماً تصل إلى 600,000 فرنك سويسري، ما يعادل 658,000 دولار أمريكي، لقاء العضوية السنوية، وهناك مبالغ كبيرة إضافية لتأمين الإقامة أثناء انعقاد المنتدى.

وأسس كلاوس شواب، وهو مهندس ميكانيكا ألماني المولد، المؤتمر بينما كان يعمل أستاذاً للأعمال بجامعة جنيف. أما دافوس، القرية النائية التي اختارها مركزاً له، فقد خلد ذكراها الكاتب الألماني توماس مان في روايته «الجبل السحري»، والتي تدور أحداثها حول مصحة يسكنها مجموعة من غريبي الأطوار الذين يسخرون من المجتمع الأوروبي المنجرف نحو الحرب.

وقد واجه المنتدى صعوبة في الحفاظ على بريقه مع تأثر شعاره المؤيد للعولمة سلباً بسبب التوترات الجيوسياسية والحمائية، كما استهدفه نشطاء المناخ والشعبويون ومناهضو الرأسمالية.

كذلك فقد تعرض شواب نفسه للهجوم، سواء بسبب راتبه البالغ مليون فرنك سويسري ولسعيه لإقامة توازن بين أعمال المنتدى باعتبارها مؤسسة خيرية والمشروعات الخاصة المرتبطة بمؤسسه وأسرته التي تعمل بصفة وثيقة به.

كما تتعرض علاقة المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس لضغوط متزايدة، إذ يعتزم السكان عقد استفتاء في يونيو من العام الجاري، من الممكن أن يحد بدرجة كبيرة من عدد حضور المؤتمر، وذلك عن طريق فرض قيود على تأجير المباني ليكون قاصراً على الضيوف الرسميين فقط.

من جانبه، هدد شواب بنقل المنتدى إلى مكان آخر، مشيراً إلى النجاح الذي حققه مؤتمره في سنغافورة إبان جائحة فيروس كورونا.

يشار إلى أن موقع سيمافور الإلكتروني كان أول من نشر تقريراً بشأن تنحي شواب عن منصبه.

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