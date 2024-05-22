ارتفاع أسعار غالبية العملات المشفرة

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

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ارتفعت أسعار غالبية العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع استمرار تفاؤل المستثمرين تجاه احتمال موافقة لجنة البورصات الأمريكية على طرح صناديق فورية للإيثيريوم نهاية الأسبوع، فضلاً عن ترقب محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره في وقت لاحق.

وزاد سعر البيتكوين بنسبة 1.07% إلى 70182.18 دولاراً، وارتفعت الإيثيريوم بنسبة 0.74% إلى 3739.54 دولاراً، فيما تراجعت الريبل 0.72% إلى 53.57 سنتاً.

ولامست ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية مستوى 3835.43 دولاراً خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما ارتفعت قيمتها 20% على مدار تعاملات اليومين السابقين، مدفوعة بتوقعات موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على طلبات طرح صندوقين متداولين للعملة يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع.

وبينما يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي انعقد الشهر الماضي، هبط حجم التداولات في سوق العملات المشفرة بنسبة 18.48% إلى 115.59 مليار دولار خلال تعاملات الـ24 ساعة الماضية، حسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب».

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