الذهب يخسر 12 دولاراً بعد صعوده لمستويات قياسية

المصدر: (عواصم - وام)

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تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات أمس، وخسرت نحو 12 دولاراً في المعاملات الفورية بعد وصوله إلى مستويات قياسية في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 09:09 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.48% أو ما يعادل 11.89 دولاراً ليصل إلى 2414.81 للأونصة.

ونزلت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.84% أو ما يعادل 20.45 دولاراً لتصل إلى 2418.4 دولاراً للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 2.17% إلى 31.72 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين بنحو 1.45% إلى 1044.2 دولاراً، فيما نزل البلاديوم 1.67% إلى 1014.28 دولاراً.

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